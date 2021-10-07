Иранские респонденты в интервью Би-Би-Си: «Ильхам Алиев показал Ирану свой кулак»
В последние дни напряженность между Ираном и Азербайджаном, религиозные, исторические и культурные связи между которыми всегда особо подчеркивались, достигла своего пика. Баку, обвинив Тегеран в доставке сепаратистам на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, грузов сомнительного содержания, начал проверять иранские грузовики на освобожденном участке автомагистрали Горис - Кафан.
Тегеран же обвиняет Баку в том, что Азербайджан разместил на своей территории у границы с Ираном военные базы Израиля, задержал двоих иранских водителей, перевозивших грузы в Армению. Вслед за этим Иран стянул часть своих вооруженных сил к границе с Азербайджаном и начал военные учения.
Как сообщает Азербайджанская служба Би-Би-Си, напряженность между двумя странами может перейти в открытый конфликт.
А как оценивают граждане Ирана подобное развитие событий? Азербайджанская служба BBC побеседовала с рядовыми иранцами, узнав их мнение по этому вопросу. Для безопасности респондентов их имена и фамилии изменены.
41-летний житель города Кередж Ирана Мухаммед Гаими считает, что "корень этих проблем упирается в карабахский конфликт": "Израиль был рядом с Азербайджаном, что принесло победу Азербайджану в этой войне. Помимо этого, приближение Израиля к своим границам Тегеран считает серьезной угрозой. Азербайджан, в свою очередь, недоволен поддержкой Ирана Армении".
"Но в войну это не перерастет. В иранском Азербайджане миллионы с любовью относятся к Азербайджану, и иранское государство не пойдет на такой риск", - уверен Гаими
43-летний Эльназ Берги из Тебриза считает, что "Иран сам не ведает, что творит". "Если бы знал, то не трогал бы Азербайджан. Даже если в Южном Азербайджане есть те, кто поддерживает Иран, народ в целом рядом с Азербайджаном. Иран считает Карабах исламской землей, но помогает армянам оружием. Какой логике это подлежит? Мы ничем не отличаемся от северных азербайджанцев. Они наши сестры и братья. Как мы может оторваться от своего языка и истории? Ильхам Алиев во время посещения Худаферина сказал, что это братская граница, однако в Иране этого не заметили. После этого Алиев показал кулак. Мы не хотим войны, но даже если будет война, мы не будем рядом с Ираном".
43-летний Хамид Небидост из города Маранд: "Азербайджан - это древняя иранская земля. Впрочем, Армения и Грузия тоже. Но нынешняя реальность другая, они сегодня совсем другие государства и нации, так же, как и Иран. Азербайджан и Армения – наши соседи, но Азербайджан не имеет права перекрывать нашу сухопутную дорогу с Арменией. Помимо этого, Азербайджан привел Израиль прямо к границам Ирана. Израиль – враг всех мусульман, в том числе и Азербайджана".
Иранский азербайджанец из Хамадана 46-летний Алирза Бахари считает, что Тегеран обеспокоен именно фактором иранского Азербайджана. "Все страхи Ирана – это мы. Иран опасается пробуждения иранских тюрок. Армяне и Израиль – это лишь повод. После победы в карабахской войне персы словно почувствовали себя проигравшими. Иран будет греметь, но войну не начнет. За Азербайджаном стоит Турция, еврейское лобби и такое важное в мусульманском мире государство, как Пакистан. А Иран? Хочу сказать, что Иран в мире одинок и не сможет найти в себе смелость и вступить в войну", - считает Бахари.
60-летний житель Тегерана Короош Ярванди считает, что "то, что сегодня называется Азербайджаном, на самом деле это Иран, и он должен быть возвращен Ирану. Эти земли у нас насильно отобрали русские. Настоящее название этой территории - Аран. Азербайджан – это территория Ирана. Его украли у нас. Вообще они (азербайджанцы – ред.) считают себя иранцами. Там Северный Иран. Даже весь Кавказ наш. Я не хочу войны, не хочется воевать на своих землях, но вернуть свои древние земли, Баку для нашей армии дело нескольких часов".
39-летний Шадмехр Мисаги из Тегерана говорит, что он не знаток в этих вопросах, но своим мнением может поделиться. Он считает, что «в мире и на Ближнем Востоке добрососедство весьма важно для каждого государства. Однако, к сожалению, Иран этого не понимает. Тегеран вместо добрососедства создает вооруженные формирования, а это приводит к проблемам и напряжению в регионе. Как Иран создал в Йемене хуситов, так и в Азербайджане попытался создать «Общину Хусейния», но Азербайджан не допустил этого. Иран, может, даже их руками хотел освободить Карабах, но и это стало невозможно, не смогли. Близкие отношения Ирана с Арменией подтолкнули Азербайджан к сближению с Израилем. Безусловно, самым главным врагом Ирана является Израиль".
45-летний Яшар Хагани из Тебриза: "Я так и не понял, чего все-таки хочет Иран. Это государство даже не думают о людях. Все хотят уехать из Ирана. Ни один из соседей не удовлетворен Ираном. Нашему народу во всех отношениях близок Азербайджан, а никак не Армения. Я говорю, пусть с обеими народами Иран будет близок, но почему бы не поддержать мусульманский Азербайджан? Истина в том, что и мы, иранский народ, и народы Ближнего Востока устали от действий Ирана. Конечно, война была бы самым худшим вариантом, и здесь кто пострадает, так это мы - и с той, и с этой стороны».
45-летний Кавех Никтан из Тегерана считает, что "иранское государство, чтобы скрыть свои внутренние проблемы, искусственно выпячивает другие, внешние и мучает своих хороших соседей. Я также хочу сказать, что мы, иранцы, особенно близки в культурном отношении к Азербайджану и Турции. Однако со многими странами, и особенно с соседями. не можем наладить отношений. Совсем не могу поверить в военный исход вопроса".
Марджан Мардвешти из города Шираз: "Если честно, я не знаю, с чего все началось, но иранскому режиму для того, чтобы скрыть свои внутренние проблемы, нужны причины извне. Иран сделал столько ошибок, неверных шагов, что уже даже когда говорит правду, ему не верят. Безусловно, с этой точки зрения, я не говорю, что Иран прав. Я знаю, что для азербайджанцев, которые являются гражданами Ирана, это очень чувствительный вопрос, и иранское государство прекрасно об этом знает, но зачем так делают – не знаю. Если так пойдет и дальше, наш конец будет таким же, как у Северной Кореи или Югославии".