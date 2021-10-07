Иранские респонденты в интервью Би-Би-Си: «Ильхам Алиев показал Ирану свой кулак»

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В последние дни напряженность между Ираном и Азербайджаном, религиозные, исторические и культурные связи между которыми всегда особо подчеркивались, достигла своего пика. Баку, обвинив Тегеран в доставке сепаратистам на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, грузов сомнительного содержания, начал проверять иранские грузовики на освобожденном участке автомагистрали Горис - Кафан. Тегеран же обвиняет Баку в том, что Азербайджан разместил на своей территории у границы с Ираном военные базы Израиля, задержал двоих иранских водителей, перевозивших грузы в Армению. Вслед за этим Иран стянул часть своих вооруженных сил к границе с Азербайджаном и начал военные учения. Как сообщает Азербайджанская служба Би-Би-Си, напряженность между двумя странами может перейти в открытый конфликт. А как оценивают граждане Ирана подобное развитие событий? Азербайджанская служба BBC побеседовала с рядовыми иранцами, узнав их мнение по этому вопросу. Для безопасности респондентов их имена и фамилии изменены.

41-летний житель города Кередж Ирана Мухаммед Гаими считает, что "корень этих проблем упирается в карабахский конфликт": "Израиль был рядом с Азербайджаном, что принесло победу Азербайджану в этой войне. Помимо этого, приближение Израиля к своим границам Тегеран считает серьезной угрозой. Азербайджан, в свою очередь, недоволен поддержкой Ирана Армении". "Но в войну это не перерастет. В иранском Азербайджане миллионы с любовью относятся к Азербайджану, и иранское государство не пойдет на такой риск", - уверен Гаими 43-летний Эльназ Берги из Тебриза считает, что "Иран сам не ведает, что творит". "Если бы знал, то не трогал бы Азербайджан. Даже если в Южном Азербайджане есть те, кто поддерживает Иран, народ в целом рядом с Азербайджаном. Иран считает Карабах исламской землей, но помогает армянам оружием. Какой логике это подлежит? Мы ничем не отличаемся от северных азербайджанцев. Они наши сестры и братья. Как мы может оторваться от своего языка и истории? Ильхам Алиев во время посещения Худаферина сказал, что это братская граница, однако в Иране этого не заметили. После этого Алиев показал кулак. Мы не хотим войны, но даже если будет война, мы не будем рядом с Ираном". 43-летний Хамид Небидост из города Маранд: "Азербайджан - это древняя иранская земля. Впрочем, Армения и Грузия тоже. Но нынешняя реальность другая, они сегодня совсем другие государства и нации, так же, как и Иран. Азербайджан и Армения – наши соседи, но Азербайджан не имеет права перекрывать нашу сухопутную дорогу с Арменией. Помимо этого, Азербайджан привел Израиль прямо к границам Ирана. Израиль – враг всех мусульман, в том числе и Азербайджана". Иранский азербайджанец из Хамадана 46-летний Алирза Бахари считает, что Тегеран обеспокоен именно фактором иранского Азербайджана. "Все страхи Ирана – это мы. Иран опасается пробуждения иранских тюрок. Армяне и Израиль – это лишь повод. После победы в карабахской войне персы словно почувствовали себя проигравшими. Иран будет греметь, но войну не начнет. За Азербайджаном стоит Турция, еврейское лобби и такое важное в мусульманском мире государство, как Пакистан. А Иран? Хочу сказать, что Иран в мире одинок и не сможет найти в себе смелость и вступить в войну", - считает Бахари. 60-летний житель Тегерана Короош Ярванди считает, что "то, что сегодня называется Азербайджаном, на самом деле это Иран, и он должен быть возвращен Ирану. Эти земли у нас насильно отобрали русские. Настоящее название этой территории - Аран. Азербайджан – это территория Ирана. Его украли у нас. Вообще они (азербайджанцы – ред.) считают себя иранцами. Там Северный Иран. Даже весь Кавказ наш. Я не хочу войны, не хочется воевать на своих землях, но вернуть свои древние земли, Баку для нашей армии дело нескольких часов".