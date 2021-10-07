Сухопутные коридоры для иранских товаров через Азербайджан и Грузию закрыты. С таким заявлением выступил заместитель председателя ирано-азербайджанской торговой палаты Рагим Вагабзаде. По словам иранского чиновника, в связи с возникшими трудностями при транзите грузов через Азербайджан и Грузию иранцы теперь вынуждены доставлять товары в Россию морским путем, через Каспийское море. Об этом пишет «Вестник Кавказа».

Чиновник обвинил официальный Баку в том, что «азербайджанцы смешивают политические и экономические вопросы». Кроме проблем с доставкой грузов в Россию, Иран также сталкивается с «рядом трудностей» во время грузоперевозок в Армению, зявил Вагабзаде. Очевидно, Вагабзаде имел в виду проверки иранских фур на азербайджанском участке трассы Горис - Кафан.

Издание напоминает, что кризис в ирано-азербайджанских отношениях начал активно развиваться после того, как в августе этого года Азербайджан стал требовать от Ирана прекратить нелегальные грузоперевозки на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. После первого предупреждения азербайджанская сторона начала контролировать иранские грузоперевозки по трассе Горис - Кафан, часть которой проходит по территории Азербайджана.