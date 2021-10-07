Пятничные молитвы в мечетях Ирана начались с нападок на Азербайджан

Пятничные молитвы в населенных азербайджанцами иранских городах Ардебиль и Тебриз изобиловали необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на иранские СМИ.

Так ходжат-оль-ислам (пятничный имам) Тебриза Саид Мохаммад Али аль-Хашим начал свою проповедь с того, что историческая, культурная и религиозная связь между народами Ирана и Азербайджанской Республики не позволяют им быть разделенными.

В своей проповеди он обвинил «сионисткий режим» (именно так в Иране называют Израиль – ред.) в создании напряженности между двумя соседними исламскими странами.