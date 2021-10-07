Пятничные молитвы в мечетях Ирана начались с нападок на Азербайджан
Пятничные молитвы в населенных азербайджанцами иранских городах Ардебиль и Тебриз изобиловали необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на иранские СМИ.
Так ходжат-оль-ислам (пятничный имам) Тебриза Саид Мохаммад Али аль-Хашим начал свою проповедь с того, что историческая, культурная и религиозная связь между народами Ирана и Азербайджанской Республики не позволяют им быть разделенными.
В своей проповеди он обвинил «сионисткий режим» (именно так в Иране называют Израиль – ред.) в создании напряженности между двумя соседними исламскими странами.
Касаясь военных учений Корпуса стражей Исламской республики представитель аятоллы Хаменеи в Тебризе сказал, что «эти учения являются посланием врагам мира и дружбы, в особенности США и сионистскому режиму». Али аль-Хашим добавил, что Иран не позволит ни одной стране проводить геополитические изменения в регионе.
Религиозный деятель также обратился к властям Азербайджана с призывом обеспечить открытие мечети «Хусейния». Напомним, что в этой мечети находился офис Оджага Неджата - представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане. Сам Оджаг Неджат покинул пределы Азербайджана.
В ходе пятничной молитвы в мечетях Ардебиля звучали более резкие обвинения в адрес Азербайджана. Так имам Джума Гарми обвинил Азербайджан в предоставлении своей территории «сионистскому режиму» для осуществления шпионской деятельности против Ирана.
Пятничный имам Джафарабада ходжатолеслам Талеби заявил, что Иран никогда не шутит, если речь идет о защите своих территорий. Он похвалил действия КСИР, которые провели учения на границе с Азербайджаном.