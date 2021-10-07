Александр Караваев, автор haqqin.az 03:16

В сценарии трений и конфликтов, достаточно легко прогнозировать действия Москвы и Анкары на постсоветском пространстве - либо открытая борьба, либо игра "с нулевой суммой". Но реальность сложнее черно-белого кино. Раздел мира на новые союзы и блоки, геополитическая перестройка в черноморо-каспийском регионе показывает и другие возможности, нарождающиеся реалии Нового мира. Взаимопроникновение геоэкономических интересов Москвы и Анкары, в сочетании с фактором усиливающегося Азербайджана, потенциально способно локально для данного региона притормозить несколько глобально нарастающих кризисов: перепроизводство элит с усилением неравенства в уровне благосостояния, запрос на более высокий уровень образования и заработной платы, рост уровня конкуренции в борьбе за ресурсы в сферах аграрного производства, металлургии и других областях...

Фактически, для Азербайджана это возможность подключаться к двум "длинным" по времени реализации, и квазиинтеграционным по сути, ресурсам модернизации: в сфере экономики (инфраструктурные и энергетические проекты Турции и России могут поднять уровень обрабатывающей промышленности Азербайджана); в сфере развития общества (доступ к двум источникам высшего технического образования - в вузах Москвы и Анкары). Тридцать с лишним лет назад, карабахский конфликт стал "спусковым крючком", с которого начался распад СССР. Сейчас, по мере ухода этой проблемы с повестки, постконфликтное восстановление региона может стать фрагментом позитивного сценария развития евразийского интеграционного пространства с участием ряда внешних игроков. Определяющую роль здесь будет играть Россия и Турция. Как мы видим, договоренность об этом сложилась. Почему союз Турции и России неизбежен? С одной стороны, Россия, сейчас, на пике своей военной мощи, безусловное второе-третье место в мире по мощности вооружений. Но при этом доля ВВП РФ – лишь 1,2% от мировой экономики. Напомню, что в период распада СССР доля советской экономики в мире составляла около 8-9%. Однако политические ошибки за несколько лет привели к кризису, не сопоставимо более глубокому, нежели текущие сложности связанные с торможением роста российской экономики, при массе золото-валютных резервов. Советская система была на спаде, нынешняя российская в транзите, и на подъёме. Текущий кризис России другого рода, по сравнению с советским, это кризис роста аппарата, администраций и крупного бизнеса (по оценке банка Credit Suisse в России 297 тыс. долларовых миллионеров), расширяются их запросы на власть. Последний показатель, количество миллионеров, кстати, один из факторов "орбитального" интеграционного притяжения к России богатых постсоветских элит: вместе делать деньги удобнее и спокойнее, и с точки зрения рисков западных санкций и последствий различных скандалов, связанных с офшорами. Но пока, основные валютные, инфляционные и товарные проблемы России совпадают со странами развивающихся капиталистических экономик второго мира.

Россия, например, уже не обладает масштабным станкостроением, импортозамещение в ключевой промышленности до сих пор не отлажено на полный цикл.. Но при этом, Россия - это ведущий в мире экспортер продовольствия, капиталов, вооружений, атомной промышленности, а масштабная сфера услуг, строительства и рынка продовольствия в 10 городах миллионниках позволяет бизнесу Турции и стран СНГ поднимать здесь большие деньги. В этом собственно и заключается интеграционный симбиоз России с постсоветским поясом ее партнёров, в котором Азербайджан (с аграрными и прочими ресурсами на освобожденных территориях) играет все более возрастающую роль. Но для сохранения этих и прочих (включая кадровые) ресурсов в поясе соседей, России нужны равносильные партнёры, желательно максимально или по возможности удаленные от обязательств перед Западом. Подобным партнёром на Южном Кавказе может выступить только Турция, при стабилизирующем участии Азербайджана. В данном случае, интересно взглянуть на рисунок инвестиций в тройке Россия-Турция-Азербайджан. Направляющей отраслью являлась наиболее выгодная с точки зрения притока валюты - нефтегазовая инфраструктура экспорта и переработки с территории Турции. Она стала "ядром" инвестиционного притяжения: объем азербайджанских инвестиций в турецкие проекты за постсоветский период преодолел отметку в $19 млрд. В свою очередь, в 2021 году турецкие компании вложили в экономику Азербайджана порядка $13 млрд, причем вкладывали не только в нефтегазовый сектор.

Россия подключилась к сырьевым азербайджано-турецким проектам, третьим партнёром, опять же с точки зрения выгоды от участия в наиболее прибыльном секторе: $6,5 млрд российских инвестиций в Турцию, и $4 млрд в сырьевую добычу/транспортировку Азербайджана. В свою очередь, объем турецких инвестиций в российскую экономику - около $1,5 млрд, что сопоставимо с азербайджанскими - более $1,2. Более скромные цифры вложений в российскую экономику компенсируются огромным товарным потоком Турции и Азербайджана с Россией: товарооборот России и Турции находится на уровне $22–25 млрд, России и Азербайджана до пандемии достигал $3 млрд. В обоих случаях, межправительственные комиссии прогнозируют увеличение его на 40% в следующем году. Поэтому в целом, это как раз и формирует картину взаимозависимости трёх стран в нефтегазовой, газохимической, аграрной, военно-технической и электроэнергетической сферах, в свою очередь, это "цепляет" за собой другие, "малые" сектора в строительстве, услугах и туризме. Допустим, если мы берём сферу промышленности, то программы тех же турецких инвестиций ближайшей перспективы в проекты химии, нефтехимии и фармацевтики на территории Сумгаитского и Пираллахинского промпарков будут нацелены в том числе на экспорт в РФ/ЕАЭС: речь идет о продукции пищевой промышленности, текстиля, электротехники. Филиалы российских вузов в Азербайджане будут готовить специалистов, в том числе для технологических линий этих производств и маркетинга готовой продукции. Не обязательно говорить о будущем, уже заметно, что экспорт азербайджанской продукции нацелен именно на рынки Турции и России. В частности, за период девяти месяцев 2021 года, 32,6% экспорта ненефтяной продукции пришлось на Россию, 25,5% - на Турцию. Такое распределение видно даже по отдельным группам, весьма перспективная с точки зрения циклов лёгкой промышленности и замещения китайского текстиля - азербайджанская хлопковая пряжа: в Турцию поставляется - около 65%, в Россию - около 30%.