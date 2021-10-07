Умер «отец пакистанской атомной бомбы» Абдул Кадир Хан

В Пакистане в воскресенье утром в отделении интенсивной терапии больницы в Исламабаде скончался 86-летний физик-ядерщик, ученый Абдул Кадир Хан, которого также называют "отцом пакистанской атомной бомбы". Об этом сообщает IRNA.

Телеканал Ary News сообщает, что причиной смерти стали последствия перенесенной ранее коронавирусной инфекции.

Пакистанские официальные лица уже выразили соболезнование в связи со смертью ученого, заявив, что Абдул Кадир Хан сыграл историческую роль в укреплении обороны Пакистана.

Работа над ядерной программой началась в Пакистане в 1972 году. Через три года в Пакистан из Германии вернулся Абдул Кадир Хан, после чего исследования значительно ускорились. Первую ядерную бомбу Пакистан испытал в 1998 году, буквально через две недели после того, как аналогичные испытания провела Индия.

В 2004 году создатель единственной в мире "исламской бомбы", долгие годы руководивший главным ядерным центром Пакистана Khan Research Laboratories, оказался в центре крупнейшего скандала в истории ядерного распространения после того, как стало известно о тайной передаче пакистанскими учеными ядерных технологий в третьи страны. Несколько лет находился под домашним арестом. Позже опроверг все обвинения в том, что продавал чертежи ядерного оружия Ирану и КНДР.