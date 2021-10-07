Таджикистан и Киргизия договариваются по границе

Участники топографических рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Киргизии провели очередную встречу по вопросам делимитации и демаркации границы между двумя республиками. Об этом сообщает "Кабар" со ссылкой на пресс-службу киргизского правительства.

В ведомстве отметили, что обсуждение проходило в течение пяти дней, с 5 по 9 октября. "Переговоры прошли в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания. По их итогам стороны подписали протокол", - подчеркнули в правительстве Киргизии, добавив, что следующую встречу делегации запланировали провести в Таджикистане.

Sputnik Таджикистан напоминает, что вопросы делимитации и демаркации таджикско-киргизской границы стоят остро для обеих республик. После распада Союза некоторые приграничные территории до сих пор остаются спорными. Из-за этого между местными жителями часто вспыхивают конфликты, которые приводят к жертвам с обеих сторон.