Крушение самолета в Татарстане: 19 погибших обновлено 11:03
Девятнадцать человек погибли, судьба троих неизвестна после крушения самолета с парашютистами в Татарстане, сообщил Интерфаксу информированный источник.
Информацию о крушении подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова, добавили там.
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Пассажирский самолет L-410 перестал выходить на связь с диспетчерами в районе города Мензелинск в Татарстане. На борту воздушного судна находятся 22 человека, передает Ura.ru.
По предварительной информации, на борту пропавшего самолета находятся 22 человека. Из них 20 парашютистов и двое членов экипажа. Воздушное судно принадлежит аэроклубу Мензелинска.