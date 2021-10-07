Ирак: шииты и сунниты идут на выборы. А коррупция останется у власти?

В древние времена земли, которые сейчас составляют Ирак, были известны как Месопотамия, что означает «земля между реками», Тигром и Евфратом. На его обширных аллювиальных равнинах зародились одни из самых ранних цивилизаций в мире, в том числе Шумер, Аккад, Вавилон и Ассирия, которым человечество обязано письменностью, законами и первыми городами. Висячие сады Вавилона, столицы древней Месопотамии, вошли в анналы как одно из семи чудес света в древнем мире. Руины города Ур, где, согласно Библии, родился Авраам, являются одним из старейших археологических памятников Ирака.

Ирак, в котором в воскресенье проходят выборы в законодательные органы, очень богат нефтью, но с 1980-х годов это государство страдает от войн, конфликтов и еще от нерешенных экономических проблем.

Управляемый Великобританией после Первой мировой войны, Ирак стал независимым в 1932 году. Монархия была упразднена в 1958 году в результате военного переворота, и тогда там была создана республика. Печально известный Саддам Хусейн пришел к власти в 1979 году, тоже в результате очередного путча. Вскоре же эта страна под его единоличным руководством погрузилась в войну со своим более крупным соседом - Ираном, что стало первым из серии конфликтов, которые длились четыре десятилетия.

Ирано-иракская война бушевала с 1980 по 1988 год, вслед за ней, три года спустя, последовала «Первая война в Персидском заливе» из-за маленького, но богатого нефтеносными полями Кувейта, а затем и вторжение западных союзников под командованием и с участием США в 2003 году. В результате кровопролитных боев был свергнут Саддам Хусейн.

После свержения диктатора страна погрузилась в тяжелый кризис. Столкновения и акты насилия - в основном между шиитскими и суннитскими мусульманскими общинами - и нападения джихадистов привели к гибели десятков тысяч человек.

Ирак населяют в подавляющем большинстве мусульмане: шииты составляют около 60 процентов его населения, насчитывающего 40,2 миллиона человек, в то время как численность суннитов - от 32 до 37 процентов. На это обращает внимание в своей статье AFP.

Система пропорционального представительства во власти официально гарантирует высшие правительственные посты для различных общин Ирака, при этом шииты, которых ранее затмило суннитское меньшинство во главе с Саддамом Хусейном, теперь, наоборот, доминируют в политических и военных институтах страны.

Военные действия, акты насилия привели к тому, что христианская община Ирака, которая составляла шесть процентов населения в 2003 году, теперь составляет менее одного процента после исхода христиан.

Положение Ирака в регионе непростое. Ирак граничит с крупными соперничающими державами на Ближнем Востоке: суннитским Королевством Саудовская Аравия и шиитской Исламской Республикой Иран. Он также сосед Турции, раздираемой войной Сирии, а также благополучных Кувейта и Иордании..

Несомненно, главное богатство Ирака, как и Саудовской Аравии, Кувейта, Ирана — это нефть. Ирак является вторым по величине производителем нефтяного картеля ОПЕК, более 90 процентов его доходов зависит от нефти. Но в такой богатой «черным золотом» стране есть немало проблем: здесь регулярно отключается электричество. Именно перебои с подачей электроэнергии приводят к уличным беспорядкам. Дело в том, что Ирак чрезвычайно зависим от своего иранского соседа, который обеспечивает треть его потребностей в газе и электроэнергии. А запасы нефти и продажа ее на мировых рынках не спасают государство от других экономических проблем.