Хусейн Наджабат: «Заявление Хаменеи не стоит воспринимать как угрозу»

«Иран никогда не вторгался на чужую территорию и не начинал войн, а заявления Хаменеи не стоит воспринимать как угрозу». Об этом сказал в интервью агентству Mehr бывший депутат парламента Ирана Хусейн Наджабат.

Наджабат заявил, что напряженность на азербайджано-иранской границе – дело рук Запада, который хочет посеять смуту в регионе и рассорить соседей, добавив при этом, что Иран «занял лучшую позицию по карабахскому вопросу».

Далее экс-депутат говорит о каких-то «изменениях границ», которые в будущем могут привести к «последствиям».

Говоря о возможности заключения с Арменией нового соглашения о безопасности, Неджабат сказал: «У нас были подписаны соглашения с Арменией в прошлом, которые все еще остаются в силе».