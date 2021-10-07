Министр обороны Армении отправился в Москву
Министр обороны Армении Аршак Карапетян отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
Министр обороны Армении Аршак Карапетян отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.
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