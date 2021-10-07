«Восстановление Гадрута уже началось. Заложен фундамент автомобильной дороги. Будут построены четырехполосные автодороги Гадрут - Джебраил и Гадрут - Физули, а также подстанция Гадрут, уже заложен ее фундамент. Начато строительство мечети в Гадруте. Я заложил фундамент мечети, и считаю, что это историческое событие. В советское время большинство жителей Гадрута были армяне. Они, конечно, не позволили бы построить здесь мечеть, и мы знаем, что в советское время, в эпоху атеизма, построить мечеть было невозможно в целом. Мы восстанавливаем историческую справедливость и привержены нашим религиозным и духовным ценностям», - сказал глава государства ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Продстанция и дорога являются одними из основных инфраструктурных проектов, будут реализованы и другие. Историческая часть Гадрута будет отстроена заново. Уже есть предварительные кадры ремонта зданий. В то же время беспорядок в поселке расстраивает. В таком виде поселок представить невозможно. Поэтому мы полны решимости превратить Гадрут в международный центр культуры и туризма», - сказал Ильхам Алиев.