Ильхам Алиев: Посмотрите, в каком состоянии Гадрут. Здесь царили разруха и нищета

«После длительного перерыва мы вернулись в Гадрут и Ходжавенд. Вернулись мы, сражаясь, проливая кровь и теряя солдат. Гадрутская операция - одна из важнейших операций во Второй Карабах ской войне. Она имела большое значение как с военной, так и стратегической точки зрения. Успешное завершение этой операции позволило нам достичь нашей цели - освобождения Карабах а». Как сообщает haqqin.az, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Расположение Гадрута в этом регионе имеет особое значение со стратегической точки зрения, потому что это гористая местность. Холмы вокруг поселка позволяют контролировать большую территорию, и захватить Гадрут с военной точки зрения было очень сложно. В то же время взятие Гадрута открыло новые возможности для наших дальнейших планов. Должен также сказать, что, хотя во время войны в армянской армии было более десяти тысяч дезертиров, которые поспешно бежали из некоторых населенных пунктов, в Гадруте они оказали упорное сопротивление, и ожесточенные бои продолжались несколько дней. Тем не менее, они осознали свою беспомощность перед азербайджанским солдатом и офицером и потерпели поражение», - сказал глава государства.

Говоря о значении Гадрутской операции, президент Ильхам Алиев отметил, что «руководство Армении и армянская армия не ожидали, что мы пойдем в Гадрут после Джебраила. Они думали, что мы направимся в сторону Физули. Хотя в Гадруте у них было сосредоточено большое количество живой силы, они нас не ждали. Потому что с военной точки зрения взятие Гадрута действительно требовало большого самопожертвования и профессионализма. Проведя эту операцию, мы еще раз показали свою силу Армении и всему миру. Мы показали, что никто и ничто не может устоять перед нами, мы освободим все наши земли любой ценой».

«Азербайджанской общественности хорошо известно, что в армянских СМИ было много ложной информации о Гадрутской операции. После того как мы очистили горы вокруг Гадрута от захватчиков, стало ясно, взятие поселка - дело времени. Мы были полны решимости сделать это с небольшими потерями, что нам и удалось. Руководство Армении и Минобороны Армении заявили, что Гадрут находится в руках армян. Якобы они произвели очередное тактическое отступление и теперь вернулись в Гадрут, вытесняя азербайджанские войска. Наблюдая за всей этой ложью, я был просто поражен. Потому что было ясно - Гадрут у нас. Я приказал поднять азербайджанский флаг в Гадруте, чтобы положить конец этой лжи армян. Только после того, как азербайджанские солдаты и офицеры подняли наш государственный флаг в Гадруте и отрапортовали мне об этом, официальная армянская пропаганда признала, что Гадрут находится под контролем азербайджанской армии.

Гадрут был административным центром бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, Гадрутского района. Армянское руководство и армянская общественность увидели, что все территории для нас - это наши территории - будь то Физули, Джебраил, Зангилан, Гадрут, Шуша, Суговушан. Освобождение населенных пунктов в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области от оккупантов показало Армении, что мы не остановимся, пока Армения не обязуется уйти с наших земель. Когда же Армения была готова подписать акт о капитуляции, мы получив информацию об этом, остановились и вернули оставшиеся районы политическим путем.

Сегодня бывший Гадрутский район бывшей Нагорно-Карабахской автономной области полностью освобожден от оккупантов.

Должен также сказать, что около 55-60 процентов бывшего Мартунинского района освобождено от оккупантов, и граждане Азербайджана сюда вернутся.

Глядя на Гадрут, каждый еще раз видит, что армяне не считали эти земли своей родиной. Посмотрите, в каком состоянии находится Гадрут. Вы знаете Гадрут, вы здесь жили, бывали, жили и в близлежащих селах, здесь есть представители нескольких из них. Почти 30 лет здесь ничего не изменилось, построили два здания для военных и отремонтировали одну школу. Все остальные постройки оставили как есть. То есть царила массовая нищета, не положили и камня на камень. Посмотрите, как выглядят дороги и здания. Как вообще живут в некоторых домах – большой вопрос», – сказал глава государства.