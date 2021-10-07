Ильхаму Алиеву не понравился новый генплан Гадрута

«Мы восстановим Гадрут. Мне была представлена первоначальная версия генерального плана Гадрута. У меня было много замечаний, поэтому я не принес сегодня этот план. Над ним еще нужно поработать». Как сообщает haqqin.az, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Но, думаю, в следующем месяце наши архитекторы, строители поработают над новым планом, представят его, и мы его утвердим», - отметил Ильхам Алиев.