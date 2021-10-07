Ильхам Алиев: Армяне утверждали, что жили в Азыхской пещере. Смеяться или нет?

«Армяне хотели арменизировать Азыхскую пещеру. Посмотрите, какая несуразица, они утверждали, что армяне жили в Азыхской пещере. Непонятно, смеяться или нет». Как сообщает haqqin.az, об этом, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района.

«Пещеру Азых обнаружили азербайджанские археологи. Эти археологи провели много исследований. Армяне же просто привезли в целях пропаганды ученых из нескольких стран мира и устроили здесь шоу. Пещера была сильно повреждена», - сказал глава государства.