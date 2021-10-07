Баку соболезнует Москве
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с крушением самолета в Республике Татарстан.
"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолета с парашютистами в Республике Татарстан", - говорится в публикации азербайджанского МИД в Twitter.
Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолёта с парашютистами в Республике #Татарстан.@mfa_russia— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 10, 2021
Напомним, утром 10 октября самолет L-410 упал в Мензелинском районе Татарстана. На борту, по последней информации, находились 22 человека. Шестеро спасены, 16 человек погибли.