Баку соболезнует Москве

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования России в связи с крушением самолета в Республике Татарстан.

"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолета с парашютистами в Республике Татарстан", - говорится в публикации азербайджанского МИД в Twitter.

Напомним, утром 10 октября самолет L-410 упал в Мензелинском районе Татарстана. На борту, по последней информации, находились 22 человека. Шестеро спасены, 16 человек погибли.