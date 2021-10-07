О погоде на завтра: будет дождливо

В понедельник, 11 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове утром и вечером ожидаются дожди, говорится в сообщении в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В течение дня в Баку ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в течение дня будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха в Баку и на полуострове составит 13-15 градусов тепла ночью, днем - 17-19 градусов выше нуля.

Атмосферное давление - 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

В регионах Азербайджана день в целом пройдет без осадков, однако в некоторых восточных районах возможны дожди. Утром и ночью местами туман, прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-11 градусов, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью 2-3 градуса тепла, днем 3-8 градусов выше нуля.