Рэймонд Одиерно, один из ведущих генералов армии США во время войны в Ираке, бывший командующий Сухопутными войсками, умер от онкологического заболевания в возрасте 67 лет.

Издание The Hill пишет, что Одиерно командовал подразделениями в Албании, Кувейте, Ираке и Соединенных Штатах. Он также участвовал в операции по поиску и захвату бывшего иракского лидера Саддама Хусейна в 2003 году. С 2008 по 2010 год Одиерно возглавлял коалиционные, а затем американские силы в Ираке. До 2015 года занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил США.

Генерал Одиерно был командиром 4-й механизированной бригады, которая взяла в плен турецких солдат на севере Ирака в 2003 году. Данный инцидент вызвал напряженность в отношениях между Турцией и США. В то время турецкий парламент не принял проект резолюции, позволяющей американским войскам использовать территорию Турции для вторжения в Ирак, что вызвало крайнее недовольство в Вашингтоне.

Anadolu сообщает, что бригада, которую он возглавлял, запомнилась жестокостью по отношению к иракцам: солдаты Одиерно насильно выселяли мирных жителей из их домов, избивали, заключенных помещали в тюрьму Абу-Грейб, где они подвергались пыткам.