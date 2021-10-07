Меркель заявила об ответственности Германии перед Израилем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся с прощальным визитом в Израиле, в очередной раз подчеркнула ответственность Германии за безопасность еврейского государства. Об этом она заявила перед началом совместного заседания с израильским кабинетом министров, передает Дойче велле.

По ее словам, то, что несмотря на преступления нацистов в отношении еврейского народа, двум странам удалось построить хорошие отношения, является счастливым случаем. Большой вклад в эти отношения внесла израильская сторона. Однако Холокост остается особым событием, за которое Германия несет и будет нести историческую ответственность, подчеркнула канцлер.

"Германия не остается нейтральной, когда речь идет о безопасности Израиля, напротив, безопасность Израиля является одной из основ нашей государственной политики", - подчеркнула федеральный канцлер.

Визит Меркель в Израиль состоялся незадолго до окончания ее срока пребывания в должности канцлера по приглашению нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Первоначально он был запланирован на 28-30 августа, но затем поездка была отменена из-за ситуации в Афганистане.