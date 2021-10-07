Российскому сенатору не нравятся стихи Маяковского о Крыме

Пушков написал в своем телеграм-канале, что творчество Маяковского до революции и в первые годы после нее было лучше.

По мнению российского политика, строки «Пылают горы-горны, / и море синеблузится. / Людей ремонт ускоренный / в огромной крымской кузнице» Маяковскому не удались: «Стихи плохие. "Ускоренный ремонт людей?" Это что, машины? Тут приходят на ум "Мы" Евгения Замятина. Но Замятин был в ужасе от "машинизации" людей. А в социальных роботах, несмотря ни на что, искал человека и человеческое — и верил в него. У Маяковского же здесь — люди-автоматы. Революцией мобилизованный и призванный, поэт стал передовиком слагания зачастую плохо рифмованных строк».