Генпрокуратура о гибели полицейского в Ходжавенде

В ночь на 10 октября в селе Бина Дяряси Ходжавендского района было обнаружено тело сержанта Джебраильского районного отдела полиции Тогрула Мадатли, 1998 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе расследования выяснилось, что Т.Мадатли выехал в Ходжавендский район во внеслужебное время по причинам, неизвестным следствию, и скончался от удара электрического тока в селе Бина Дяряси указанного района.

В Ходжавендской районной прокуратуре ведется расследование.