МВФ не знает, что делать с главой фонда, обвиняемой в фальсификации показателей Азербайджана

«В то время как совет добился значительного прогресса в своей оценке, участники встречи согласились запросить более подробные детали с тем, чтобы завершить рассмотрение вопроса в ближайшее время»,— говорится в сообщении на сайте МВФ, которое цитирует «Коммерсант».

16 сентября Всемирный банк опубликовал аудиторский отчет, в котором критике подвергаются действия Георгиевой по подготовке Doing Business в 2018 году, когда она занимала пост исполнительного директора ВБ. В опубликованном докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нем были завышены. Также выяснилось, что рейтинг Азербайджана на 2020 год сознательно был занижен. Сотрудники Всемирного банка рассказали тогда детективам американской юридической фирмы WilmerHale, что Симеон Дьянков (болгарский экономист, один из авторов концепции отчета Doing Business, в 2017-2019 годах был топ-менеджером Всемирного банка, советник Георгиевой) был враждебно настроен по отношению к Азербайджану. Он заявил, что решение «заморозить» признание некоторых реформ в Азербайджане, несмотря на возражения команды Doing Business, по его мнению, соответствовало некоему «Узбекистанскому протоколу» (Uzbekistan Protocol) — «неписаному правилу, которое позволяло воздерживаться от подозрительных реформ». Дьянков лично дал указание не признавать реформы Азербайджана. Георгиева же отрицает все обвинения. Из-за этого составление рейтинга было приостановлено.