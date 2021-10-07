В ВОЗ борьбу с COVID сравнили с марафоном: много препятствий

Человечество в ближайшее время преодолеет 60 процентов пути в борьбе с коронавирусом, однако прогнозировать сроки завершения пандемии пока рано, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, сообщает ТАСС.

Сваминатан пояснила в интервью швейцарской газете Sonntags Blick, что «впереди слишком много неизвестных» препятствий, среди которых — появление новых мутаций вируса.

Сравнив пандемию с марафоном, она сказала: «Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60 процентов маршрута».

При этом представитель ВОЗ не исключила, что препятствий для человечества в этом вопросе больше не будет. «Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечём [финишную черту], это не так», — подчеркнула Сумья Сваминатан.