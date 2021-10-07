Ситуацию вокруг Ирана Меркель назвала критической

В ситуации вокруг ядерной программы Ирана предстоят «решающие недели», на Москве и Пекине лежит особая ответственность в деле сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявила во время визита в Израиль канцлер Германии Ангела Меркель.

«Когда мы наблюдаем за тем, как Иран продвигается в обогащении урана, то этот вопрос приобретает срочный характер», – приводит слова Меркель ТАСС.

Она также рассказала, что никогда не считала СВПД идеальным соглашением, но лучшего пути для недопущения обладания Тегераном атомного оружия пока нет. «С каждым днем, который выпадает (в который не проходят переговоры), обогащение урана наращивается. Это сама по себе критическая ситуация... Перед нами решающие недели в этом вопросе... Здесь, я считаю, определенная ответственность лежит и на России с Китаем», – добавила канцлер.