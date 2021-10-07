Лукашенко сел на мотоцикл и осмотрел кукурузные поля

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокатился на мотоцикле и проинспектировал поля с озимыми и кукурузой, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

Накануне Telegram-канал сообщал, что Лукашенко проводит эти дни на своей малой родине, а не в Минске, "доклады министров проверяются в поле".

"Рабочие выходные Первого: уборка, посевная, дороги и настроения на селе - всё под контролем. И да, Первый на мотоцикле", - гласит сопроводительная надпись к видео.

На кадрах Лукашенко сначала едет на мотоцикле по лесной дороге. Затем Лукашенко проверяет засеянное поле, а потом - поле с еще не убранной кукурузой.