Саакашвили подтвердил развод и рассказал о «большой истории любви»

Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме в Грузии, рассказал о своей личной жизни. Глава исполкома Нацсовета реформ Украины признался, что с депутатом Елизаветой Ясько они уже давно живут вместе, а все предыдущие отношения у него закончились. Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook.

Он написал пост на трех языках: английском, украинском и грузинском, который назвал "Для тех, кто интересуется личной жизнью".

"Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", - отметил экс-президент Грузии, пишет RBC.ua.

Он также попросил уважать его личную жизнь и не беспокоить экс-супругу Сандру Рулофс. "Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь", - добавил он.