В Иране уверены, что не попадут в зависимость от России и Китая

Иран не намерен попадать в зависимость от России и Китая и будет развивать отношения с этими странами на основе взаимного интереса, заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан.

"Разумеется, мы не хотим привязывать себя к Китаю и России, но будем проводить внешнюю политику на основе взаимных интересов", - цитирует его агентство ISNA.

По словам иранского министра, "одной из ключевых особенностей сбалансированной внешней политики является то, что, принимая во внимание приоритетные направления, Тегеран будет использовать любую возможность в других областях в мире ради максимального обеспечения национальных интересов".