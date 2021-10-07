Спустя сутки Ливану вернули свет

Электрическая сеть Ливана возобновила свою работу в воскресенье, 10 октября, после доставки военными топлива на две ключевые электростанции, заявил министр по делам энергетики и водных ресурсов Валид Файяд.

Дойче велле пишет, что министр поблагодарил ливанскую армию за передачу 6 миллионов литров топлива для разделения поровну между обеими станциями. Однако подача электроэнергии по-прежнему будет осуществляться не более чем на несколько часов в день, как это было в последние месяцы.

Работа двух крупнейших ливанских электростанций "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар" накануне была остановлена, что привело к полному отключению государственной электросети уже вторично за этот месяц.