Самый загадочный теракт в СССР: как взорвали Ту-104

50 лет назад, 10 октября 1971 года, произошла одна из самых загадочных авиакатастроф в истории СССР. Под Москвой в результате взрыва бомбы на борту потерпел крушение самолёт Ту-104, возвращавшийся в Симферополь. Погибли 25 человек. Террористов не нашли, дело через два года закрыли. Газета.Ru с своей статье разбиралась, почему так произошло.

В воскресенье вечером, говорится в статье, потерпел крушение самолет Ту-104Б Бориспольского авиаотряда Украинского управления, вылетевший из Внуково в Симферополь. На борту находились 7 членов экипажа и 18 пассажиров. В 20:16:31 командир авиалайнера Константин Клюшник связался с диспетчером и доложил, что следует в направлении деревни Черная грязь, находившуюся в 50 км от Внуково. В ответ диспетчер дал команду на подъем до 1500 м и в 20:16:44 потребовал доложить о проходе высоты 1200 м. Однако самолет больше не отвечал, несмотря на неоднократные попытки диспетчера с ним связаться. Авиалайнер рухнул практически сразу после взлета в десятке километров от аэродрома и полностью разрушился. В советских СМИ об этой катастрофе не появилось никакой информации.

Первоначально предполагалось, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, поскольку самолеты Ту-104 были ненадежными. Они проектировались и строились в 1950-е годы, создавались в рекордные сроки на основе дальнего бомбардировщика Ту-16. Это был не просто первый советский пассажирский авиалайнер на реактивной тяге, он был одним из первых в мире — после британского De Havilland Comet, канадского Avro Jetliner и французского Sud Aviation Caravelle.

Всего был построен 201 самолет, но они оказались слишком «сырыми» и сложными в управлении, и уже в 1960 году производство Ту-104 было прекращено, а после целого ряда резонансных авиакатастроф их начали постепенно выводить из эксплуатации.

В ходе расследования авиакатастрофы специалисты обнаружили признаки горения на тех частях авиалайнера, что отделились еще до падения, к тому же на многих фрагментах нашли частички тротила. Так было установлено, что катастрофа произошла из-за взрыва бомбы на борту. Первоначально считалось, что она находилась в багажном отделении, однако позже выяснилось, что заряд был спрятан непосредственно в пассажирском салоне, между одним из сидений левого борта и стенкой, его вес составил 0,4-0,8 кг тротила.

Бомба взорвалась спустя считанные секунды после взлета, разрушила левую сторону фюзеляжа, несущие элементы крыла, перебила тяги рулей высоты. Не пролетев и трех километров, самолет на скорости 550-600 км/ч врезался в землю рядом с деревней Бараново, в 10 км от Внуково.

В результате продолжавшегося два года расследования виновника катастрофы так и не удалось найти. Не удалось даже выяснить мотивы преступников или их принадлежность к каким-либо группировкам. Среди летного состава, который был в курсе подобных происшествий, в отличие от основной массы советских граждан, ходили самые разные слухи. Кто-то верил в то, что выводы комиссии были фальсифицированы, чтобы окончательно не губить репутацию передового лайнера, и никакого взрыва на самом деле не было. Кто-то считал, что виновниками могли быть китайцы — тогда было очередное обострение отношений СССР с КНР. Но странно было при этом убивать совершенно неповинных пассажиров, причем в почти безлюдном салоне. К числу экзотических версий нужно отнести предположение о том, что взрывчаткой был снабжен какой-то нелегальный груз, который не должен был попасть в руки правоохранительных органов, его почему-то не смогли забрать по прилету в Москву, и он мог сразу же рвануть на обратной дороге.

Более или менее разумной можно считать версию с запланированным угоном самолета, при этом неумелый террорист мог совершенно непреднамеренно привести взрывное устройство в действие сразу же, как только самолет оторвался от земли.