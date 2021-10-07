Стоимость нефти может вырасти до $100 за баррель впервые с 2014 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.

На повышение цен может повлиять углубляющийся энергетический кризис, всплеск на рынке нефти может спровоцировать возвращение мировых экономик к прежним показателям на фоне сохраняющегося отставания в поставках топлива, еще одной причиной роста цен может стать возможный приход глобального кризиса, к которому способны привести малые запасы топлива в хранилищах, сокращение вложения средств в месторождения нефти, а также трудности с техобслуживанием, которые, по словам экспертов, видны уже сейчас, передает радио Sputnik.