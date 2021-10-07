После «плодотворных» переговоров с США талибы встречаются с европейцами

Движение «Талибан» назвало плодотворными состоявшиеся в Катаре переговоры с представителями Госдепартамента. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Афгано-американская встреча в Дохе была плодотворной. Мы надеемся, что она подготовила почву для признания афганского правительства», - приводит телеканал слова представителя министерства информации и культуры Исламского Эмирата Афганистан.

Отмечается, что в настоящий момент талибы проводят переговоры с делегацией Евросоюза.