Сына министра арестовали за убийство протестующих фермеров

Полиция Индии задержала сына министра внутренних дел страны Ашиша Мишру в качестве подозреваемого через несколько дней после того, как несколько фермеров были убиты на севере Индии, сообщает Интерфакс со ссылкой на ABC News.

Четыре фермера погибли в воскресенье, когда автомобиль Мишры наехал на группу протестующих фермеров, сообщили официальные лица. Работники фермы утверждали, что сын министра был в машине, когда она наехала на протестующих, но тот отрицает это.

Офицер полиции заявил, что Ашиш Мишра был арестован после дневного допроса, так как "он не представил никаких подтверждающих доказательств того, что он не присутствовал ни в одном из трех транспортных средств, которые протаранили толпу фермеров".