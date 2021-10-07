Гарибашвили раскрыл детали переговоров с Пашиняном

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном обсуждал новую мирную инициативу и готовность Грузии к активному посредничеству во имя мира и больших возможностей для развития в регионе. Об этом грузинский премьер написал в своем Twitter, передает Первый телеканал Грузии.

"Во время моего визита в Армению у меня состоялась продуктивная беседа с премьер-министром Николом Пашиняном. Мы обсудили двустороннее сотрудничество, новую мирную инициативу для региона Южного Кавказа и готовность Грузии к активному посредничеству во имя мира и больших возможностей для развития в регионе", - отметил Гарибашвили.

Стороны обсудили "Мирную инициативу добрососедства на Южном Кавказе", с которой премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в ООН, отметив, что новый мирный формат будет способствовать обсуждению перспектив мирной добрососедской инициативы, к чему, помимо государств Южного Кавказа, подключатся и международные партнеры, сообщила пресс-служба премьер-министра Грузии.