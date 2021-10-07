Из-за массовой гибели россиян задержали уже троих уроженцев Азербайджана

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 32 человек, десятки людей находятся в реанимации, пишут российские СМИ.

По факту изготовления отравленной продукции под стражу уже взяты трое уроженцев Азербайджана - Шарлан Багазаде, Садиг Алиев и его родственник. Арестованных обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности).

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство.