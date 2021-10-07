Выдающиеся заслуги Эльвина Пириева в области гинекологии в Германии

Научная работа врача из Азербайджана Эльвина Пириева признана выдающейся в Германии и дважды удостоена высокой награды, пишут немецкие СМИ.

Эльвин Пириев работает старшим врачом клиники гинекологии и акушерства EVK Cologne Weyertal в Нижнем Рейне. Общество гинекологии и акушерства Нижнего Рейна-Вестфалии (NWGGG) наградило его Премией науки за свою диссертацию на тему нарушений свертываемости крови у пациентов в постменопаузе.

Сообщается, что в марте этого года Пириев также получил премию Ханса Иоахима Линдеманна за инновационные клинические и экспериментальные работы в области гинекологической эндоскопии.

Эльвин Пириев приехал в Германию из Азербайджана в 2012 году в рамках стипендиальной программы. Сегодня он работает старшим врачом под руководством своего докторанта профессора Томаса Ремера.