Пьянка в Пираллахи: выпили, поспорили и убили

В ходе суда Джамиль Гусейнов частично признал свою вину. По его словам, он уже долгое время проживает на территории Пираллахинского района, где арендует лодку и занимается выловом рыбы.

Гусейнов и Гезалов занимались выловом рыбы на территории Пираллахинского района. Убийство они совершили по пьяни - в канун нового 2021 года. Теперь им придется провести ближайшие 18 лет в местах лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу в отношении жителей Нефтчалинского района 26-летнего Джамиля Гусейнова и 47-летнего Эльшана Гезалова, обвиняемых в умышленном убийстве.

День преступления Гусейнов вспоминает следующим образом: «В этот день я вернулся из моря. Мы пообедали вместе со своим земляком Эльшаном и начали выпивать. Затем к нам присоединились наши знакомые Роял и Расим. Все мы были жутко пьяны».

В ходе пьянки, Эльшан в шутку влепил пощечину Расиму. Находившийся рядом Роял этой шутки не оценил и начал избивать Эльшана, после чего своего обидчика принялся избивать и Расим.

«Я потребовал от них прекратить драку в моем доме. Но Роял продолжал избивать Эльшана, и сказал, что мы пришлые и нам надо уехать из Пираллахи», - сказал Джамиль Гусейнов.

Спустя некоторое время Джамиль и Эльшан решили наказать Рояла за нанесенную им обиду. Под воздействием алкоголя они взяли ружье и направились к дому, в котором проживал Роял.

«Я отправил Эльшана за Роялом. Через некоторое время они пришли, по дороге оскорбляя и избивая друг-друга. Когда Роял оказался на расстоянии двух метров, я испугался и открыл огонь из ружья», - сказал он.

Убийство было совершено ближе к утру и поэтому, свидетелей не было. Джамиль и Эльшан оттащили тело к пляжу и засыпали его песком.

Обвиняемый Эльшан Гезалов дал аналогичные показания, отметив, что Джамиль совершил всего один выстрел, а пуля попала в голову Рояла.

Об исчезновении Рояла в полицию сообщила его родственница Матанат Ильясова. Она заявила, что Рояла посреди ночи вызвал некий мужчина, после чего он не вернулся домой. Оперативно-розыскные меры вскоре вывели на след Джамиля и Эльшана.

Примечательны и показания Расима Агаева, который в суде рассказал свою версию причины возникшего между мужчинами конфликта. Оказалось, что конфликт разгорелся после фразы Эльшана о том, что «у Расима и Рояла не хватит сил сесть и выпить с нами». Эту фразу Роял посчитал оскорбительной для себя и ударил Эльшана. Завязалась потасовка, закончившаяся трагедией.