Американские аналитики обвиняют Байдена за военные учения Ирана на границе с Азербайджаном

Автор статьи напоминает, что несколько недель назад Иран развернул большую часть своей армии и провел учения у границ Азербайджана. Джонатан С. Тобин считает, что это стало следствием слабой политики администрации Байдена, которая вывела войска из Афганистана.

Большинство американцев не смогли бы найти на карте Азербайджан. Но ситуация, разворачивающаяся в той части света имеет непосредственное значение для интересов и безопасности США. Об этом в своей статье «Почему нас должны заботить угрозы Азербайджану» пишет обозреватель Джонатан С. Тобин.

«Все, что ослабляет США, укрепляет тех, кто обещал до последнего вести войну против Запада. Не удивительно, что после позорного для США эпизода с Афганистаном, Иран начал играть мускулами. Ободренные попытками Байдена подкупить их для возвращения к ядерной сделке, иранцы решили послать сообщение азербайджанцам. Мобилизовав свои силы на границе, и проводя учения, Иран говорит азербайджанцам, что их хорошие отношения с Израилем и США не являются защитой от военной мощи Исламской республики», - пишет автор статьи.

Джонатан С. Тобин отмечает, что угрозы Ирана ничуть не напугали Азербайджан. В Баку уверены, что иранцы блефуют.

«В начале этой недели президент Азербайджана совершил визит в освобожденный город Джебраил, расположенный вблизи границы с Ираном. Этим жестом азербайджанский лидер показал уверенность Азербайджана в способности защитить себя. Также появились фотографии, где Ильхам Алиев стоит рядом с беспилотником Harop, отчасти благодаря которым была разгромлена армянская армия», - говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что несмотря на свое позерство Иран не может позволить вражде с Азербайджаном выйти из под контроля, поскольку «режим-изгой в Тегеране уже погряз в опасных террористических конфликтах в других местах».

Джонатан С. Тобин пишет, что США, безопасность которых зависит от безопасности на других континентах, предпочитают перекладывать ответственность за иностранные дела на других.

«Причина обострения ситуации на границе Азербайджана и Ирана, прежде всего связана с восприятием слабости Америки, которое воодушевило Иран и других исламистов. Политика отдаленного контроля, которым вооружились Обама, а теперь и Байден, является наиболее опасным видом обороны для американцев и тех, кто рассчитывает на мировое лидерство США», - говорится в статье.