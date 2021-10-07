Американские аналитики обвиняют Байдена за военные учения Ирана на границе с Азербайджаном

Отдел информации

Большинство американцев не смогли бы найти на карте Азербайджан. Но ситуация, разворачивающаяся в той части света имеет непосредственное значение для интересов и безопасности США. Об этом в своей статье «Почему нас должны заботить угрозы Азербайджану» пишет обозреватель Джонатан С. Тобин.

Автор статьи напоминает, что несколько недель назад Иран развернул большую часть своей армии и провел учения у границ Азербайджана. Джонатан С. Тобин считает, что это стало следствием слабой политики администрации Байдена, которая вывела войска из Афганистана.

Агрессия Ирана - следствие слабости политики Байдена, - уверен американский аналитик

«Все, что ослабляет США, укрепляет тех, кто обещал до последнего вести войну против Запада. Не удивительно, что после позорного для США эпизода с Афганистаном, Иран начал играть мускулами. Ободренные попытками Байдена подкупить их для возвращения к ядерной сделке, иранцы решили послать сообщение азербайджанцам. Мобилизовав свои силы на границе, и проводя учения, Иран говорит азербайджанцам, что их хорошие отношения с Израилем и США не являются защитой от военной мощи Исламской республики», - пишет автор статьи.

Джонатан С. Тобин отмечает, что угрозы Ирана ничуть не напугали Азербайджан. В Баку уверены, что иранцы блефуют.

«В начале этой недели президент Азербайджана совершил визит в освобожденный город Джебраил, расположенный вблизи границы с Ираном. Этим жестом азербайджанский лидер показал уверенность Азербайджана в способности защитить себя. Также появились фотографии, где Ильхам Алиев стоит рядом с беспилотником Harop, отчасти благодаря которым была разгромлена армянская армия», - говорится в статье.

Автор статьи отмечает, что несмотря на свое позерство Иран не может позволить вражде с Азербайджаном выйти из под контроля, поскольку «режим-изгой в Тегеране уже погряз в опасных террористических конфликтах в других местах».

Джонатан С. Тобин пишет, что США, безопасность которых зависит от безопасности на других континентах, предпочитают перекладывать ответственность за иностранные дела на других.

«Причина обострения ситуации на границе Азербайджана и Ирана, прежде всего связана с восприятием слабости Америки, которое воодушевило Иран и других исламистов. Политика отдаленного контроля, которым вооружились Обама, а теперь и Байден, является наиболее опасным видом обороны для американцев и тех, кто рассчитывает на мировое лидерство США», - говорится в статье.