В Азербайджане нависла угроза над институтом семьи новое время - новые ценности
В последние годы стремительно растет число разводов, а молодые люди не спешат связывать себя узами брака, отдавая предпочтение росту и развитию карьеры.
Согласно данным Государственного комитета статистики, за последние 7 месяцев в Азербайджане зафиксировано 9 692 развода. Ежедневно в стране распадаются 45-50 браков, что для страны, в которой еще совсем недавно были сильны традиции семьи, крайне много.
Как заявила haqqin.az председатель Общественного объединения помощи женщинам «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова, вне зависимости от причин, распад 45-50 семей в день для Азербайджана является крайне тревожным сигналом.
«Из факторов, которые влияют на рост числа разводов я бы отметила последствия изоляции во время пандемии, ревностные отношения, зависимость от социальных сетей, экономические причины и распространяющиеся вредные привычки. Стереотипы в обществе и внутрисемейные конфликты препятствуют продолжительному существованию молодой семьи», - сказала она.
Мехрибан Зейналова добавила, что только за последние два года количество обращений в возглавляемый ею приют выросло в 4-5 раз. Большинство обратившихся женщин столкнулись с разными формами бытового насилия.
«К примеру, молодая мать, забрав двухлетнего ребенка пришла просить у нас убежище. Маленький ребенок, будучи свидетелем постоянных ссор и побоев дома, до сих пор находится в страхе. Муж другой женщины запер ее дома, сутками избивал и морил ее голодом. Муж третьей женщины - наркоман и тратил все деньги на наркотики. Таких фактов десятки, мы каждый день сталкиваемся со случаями физического и психологического бытового насилия», - сказала она.
Но правозащитница не считает, что в росте числа разводов виноваты только лишь мужчины. По ее словам, довольно много случаев, связанных с вмешательством в семью третьего человека, измен, ложной пропаганде женской свободы и финансовых затруднений. Вместе с тем, особое место в статистике причин разводов за последние годы заняли случаи, связанные с социальными сетями.
Мехрибан Зейналова также призвала не забывать о ранних браках и браках, которые по каким-либо причинам, официально не зарегистрированы. Распад таких браков не попадает в официальную статистику, а без официального свидетельства невозможно защитить не только права женщин, но и детей.
«Мы не согласны с этими цифрами»
Как заявил haqqin.az начальник отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по делам семьи, женщины и ребенка Эльгюн Сафаров, самое большое количество разводов в Азербайджане было зарегистрировано в 2019 году, когда распались 17 тысяч семей. В 2020 году этот показатель оказался немного ниже – 14 тысяч распавшихся браков.
«В первом полугодии этого года зарегистрировано 8168 разводов, но есть обращения, зарегистрированные в прошлом году, решение по которым из-за различных неурегулированных споров было принято в начале этого года. Если проанализировать показатели этого года и сравнить с данными прошлых лет, то можно сказать, что количество разводов не выросло. Напротив, увеличилось количество заключенных браков», - сказал Сафаров.
Семьи распадаются, не просуществовав и трех лет
Представитель Госкомитета добавил, что больше всего распадаются браки, которые просуществовали менее трех лет. Заявления на развод в основном подают мужчины в возрасте 25-35 лет и женщины в возрасте 20-30 лет. Что касается причин разводов, то здесь преобладают измены, бесплодие, алкогольная и наркотическая зависимость.
«10 процентов всех браков распадаются из-за бесплодия, примерно столько же связано с изменами. При этом измены связаны с переписками в социальных сетях. Значительную часть причин разводов также составляют алкогольная и наркотическая зависимости и бытовое насилие», - сказал он.
Стоит отметить, что в Азербайджане действуют несколько приютов, куда могут обратиться жертвы бытового насилия. Однако до сих пор не созданы государственные приюты для обращения женщин и детей, столкнувшихся с насилием. Подобные приюты действуют во многих странах мира и в них обеспечивается полная безопасность жалобщиков.
Руководитель Центра психического здоровья Минздрава профессор Фуад Исмаилов связывает рост числа разводов с последствиями пандемии. По его словам, пандемия нанесла колоссальный урон по социальной жизни, психологическому здоровью и экономическим отношениям. Во время карантина были закрыты большое количество рабочих мест, что вызвало серьезные финансовые трудности во многих семьях.
«Разводы происходят в результате определенных конфликтов. Мы выделяем четыре вида конфликтов – неоправдание ожиданий, нереальные ожидания, невыраженные ожидания, конфликты ценностей. Часто встречающийся пример конфликта ценностей связан с тем, что женщина придерживается современных взглядов, а мужчина вырос в семье с традиционными ценностями», - сказал Исмаилов.
Профессор отмечает, что условия жизни стремительно меняются, увеличивается количество источников информации, что приводит к разрушению семейных институтов. А вернуться к традиционным ценностям крайне сложно.
«Нужно развивать в стране институт семейных психологов, потому, что при возникновении проблем в семье, нужно обращаться к специалистам. К сожалению, к психологам у нас обращаются только в Баку. Семейные психологи не решают проблем, но они показывают пути их преодоления», - сказал он.
Между тем социолог Лейла Мамедова отмечает, что глобализация в мире привела к изменению ценностей. Моральные ценности перешли на задний план и остановить процесс невозможно.
«В Азербайджане отказываются от ментальной модели семьи. Но альтернативы семейной модели нет. И над этим не ведется никакой работы», - сказала она.
Специалист отметила важность обсуждения вопросов планирования семьи и новые пары необходимо обеспечить психолого-социальными консультациями.
«В школах и университетах можно преподавать темы подготовки к созданию семьи. Такой опыт уже был. Детей в школах надо научить прислушиваться к собеседнику. В семьях необходимо создать атмосферу взаимопонимания и с уважением относиться к правам друг друга», - сказала она.