Ульвия Худиева, собкор 00:14

В последние годы стремительно растет число разводов, а молодые люди не спешат связывать себя узами брака, отдавая предпочтение росту и развитию карьеры. Согласно данным Государственного комитета статистики, за последние 7 месяцев в Азербайджане зафиксировано 9 692 развода. Ежедневно в стране распадаются 45-50 браков, что для страны, в которой еще совсем недавно были сильны традиции семьи, крайне много.

Как заявила haqqin.az председатель Общественного объединения помощи женщинам «Темиз дунья» Мехрибан Зейналова, вне зависимости от причин, распад 45-50 семей в день для Азербайджана является крайне тревожным сигналом. «Из факторов, которые влияют на рост числа разводов я бы отметила последствия изоляции во время пандемии, ревностные отношения, зависимость от социальных сетей, экономические причины и распространяющиеся вредные привычки. Стереотипы в обществе и внутрисемейные конфликты препятствуют продолжительному существованию молодой семьи», - сказала она. Мехрибан Зейналова добавила, что только за последние два года количество обращений в возглавляемый ею приют выросло в 4-5 раз. Большинство обратившихся женщин столкнулись с разными формами бытового насилия. «К примеру, молодая мать, забрав двухлетнего ребенка пришла просить у нас убежище. Маленький ребенок, будучи свидетелем постоянных ссор и побоев дома, до сих пор находится в страхе. Муж другой женщины запер ее дома, сутками избивал и морил ее голодом. Муж третьей женщины - наркоман и тратил все деньги на наркотики. Таких фактов десятки, мы каждый день сталкиваемся со случаями физического и психологического бытового насилия», - сказала она. Но правозащитница не считает, что в росте числа разводов виноваты только лишь мужчины. По ее словам, довольно много случаев, связанных с вмешательством в семью третьего человека, измен, ложной пропаганде женской свободы и финансовых затруднений. Вместе с тем, особое место в статистике причин разводов за последние годы заняли случаи, связанные с социальными сетями. Мехрибан Зейналова также призвала не забывать о ранних браках и браках, которые по каким-либо причинам, официально не зарегистрированы. Распад таких браков не попадает в официальную статистику, а без официального свидетельства невозможно защитить не только права женщин, но и детей.

«Мы не согласны с этими цифрами» Как заявил haqqin.az начальник отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по делам семьи, женщины и ребенка Эльгюн Сафаров, самое большое количество разводов в Азербайджане было зарегистрировано в 2019 году, когда распались 17 тысяч семей. В 2020 году этот показатель оказался немного ниже – 14 тысяч распавшихся браков. «В первом полугодии этого года зарегистрировано 8168 разводов, но есть обращения, зарегистрированные в прошлом году, решение по которым из-за различных неурегулированных споров было принято в начале этого года. Если проанализировать показатели этого года и сравнить с данными прошлых лет, то можно сказать, что количество разводов не выросло. Напротив, увеличилось количество заключенных браков», - сказал Сафаров. Семьи распадаются, не просуществовав и трех лет Представитель Госкомитета добавил, что больше всего распадаются браки, которые просуществовали менее трех лет. Заявления на развод в основном подают мужчины в возрасте 25-35 лет и женщины в возрасте 20-30 лет. Что касается причин разводов, то здесь преобладают измены, бесплодие, алкогольная и наркотическая зависимость. «10 процентов всех браков распадаются из-за бесплодия, примерно столько же связано с изменами. При этом измены связаны с переписками в социальных сетях. Значительную часть причин разводов также составляют алкогольная и наркотическая зависимости и бытовое насилие», - сказал он. Стоит отметить, что в Азербайджане действуют несколько приютов, куда могут обратиться жертвы бытового насилия. Однако до сих пор не созданы государственные приюты для обращения женщин и детей, столкнувшихся с насилием. Подобные приюты действуют во многих странах мира и в них обеспечивается полная безопасность жалобщиков. Руководитель Центра психического здоровья Минздрава профессор Фуад Исмаилов связывает рост числа разводов с последствиями пандемии. По его словам, пандемия нанесла колоссальный урон по социальной жизни, психологическому здоровью и экономическим отношениям. Во время карантина были закрыты большое количество рабочих мест, что вызвало серьезные финансовые трудности во многих семьях.