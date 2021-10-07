Ильхам Алиев , видимо, посчитал ниже своего достоинства называть вещи своими именами. Это называется – хищение или кража. О судьбе этих денег не раз писал и haqqin.az. Еще больше писали и до сих пор пишут армянские СМИ. Особенно про то, как в дни 44-дневной Отечественной войны из фонда непонятным образом исчезли сотни миллионов долларов. В этом отношении можно напомнить журналистское расследование издания Hetq.am.

В ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района в Гадруте президент Азербайджана Ильхам Алиев заострил внимание на деятельности фонд Хаястан (в мировых и армянских СМИ пишется фонд Айастан). Глава государства напомнил, что этим фондом, а также созданными проживающими за рубежом богатыми армянами за 30 лет оккупации азербайджанских земель были собраны миллиарды долларов, судьба которых неизвестна.

В ходе войны многие армяне перечислили пожертвования во Всеармянский фонд «Айастан». Некоторые публиковали в соцсетях чеки о переводе денег, чтобы воодушевить своих друзей на участие в сборе пожертвований. Директор фонда Айкак Аршамян даже отметил, что в сборе пожертвований участвует практически все совершеннолетнее население Армении, а в США – около 250 тыс человек. И всего было собрано около 170 млн долларов, из которых 60-70 – в Армении, остальная сумма – в диаспоре. Причем, целью этой кампании по сбору денег в дни войны было выполнение различных работ в так называемом «Арцахе». Многие в те дни призывали перечислить деньги в фонд «Айастан», уверяя, что это единственный путь оказания помощи соотечественникам. И армяне перечисляли свои деньги в этот фонд в надежде…

Не успела война завершиться, как армяне, пожертвовавшие деньги стали интересоваться судьбой аккумулированных финансовых потоков. По сей день армяне не могут дождаться прозрачного, всеобъемлющего и открытого отчета фонда «Айастан» о том, на что же были потрачены собранные деньги. Правда, официально было объявлено, что в октябре 2020 года совет попечителей фонда решил передать около 60% собранной суммы (примерно 105 млн долларов) правительству Армении, о чем общественность узнала лишь 18 ноября, да и то после выраженного массового недовольства. Директор же фонда предпочитал не говорить о размере переданной правительству суммы даже после этого.

Но правительство Армении не является бенефициаром фонда. Да, учредителем фонда является Республика Армения, но, согласно Уставу, собственность фонда не может быть использована в интересах его учредителя. Бенефициаром фонда является население Армении, крупные армянские общины других стран, в том числе и Карабаха, но не правительство. После перечисления суммы в госказну фонд лишается рычагов контроля за использованием средств. И директор фонда Аршамян, чтобы хоть как-то выкрутиться, отметил, что перечисленная правительству сумма потрачена на процессы, связанные с беженцами и оплату медицинских расходов. Но вскоре Министерство труда по социальным вопросам, которое занимается вопросами обеспечения беженцев и оказанием им другой гуманитарной помощи, сообщило, что не получало от «Айастан» какой-либо финансовой поддержки. Выходит, пропали деньги.

Армяне, перечислившие в дни войны деньги в фонд, не дожидаясь итогов аудита, потребовали свои средства обратно. Но это невозможно, так как нет механизмов их возврата. Причем, в более нелепом состоянии оказались те, кто перечислил деньги не в фонд, а частным лицам, которых ассоциировали с армией и войной, и просто дали им большие суммы наличными, думая, что эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов. Но и эти деньги были в основном прикарманены. Некоторые из перечисливших даже предъявили «чеки» о расходах, но, как выяснилось, они оказались фальшивыми. У кого им требовать деньги?