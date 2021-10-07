Ильхам Алиев в Гадруте вспомнил про «Хаястан» деньги ушли в казино
В ходе встречи с представителями общественности Ходжавендского района в Гадруте президент Азербайджана Ильхам Алиев заострил внимание на деятельности фонд Хаястан (в мировых и армянских СМИ пишется фонд Айастан). Глава государства напомнил, что этим фондом, а также созданными проживающими за рубежом богатыми армянами за 30 лет оккупации азербайджанских земель были собраны миллиарды долларов, судьба которых неизвестна.
Ильхам Алиев, видимо, посчитал ниже своего достоинства называть вещи своими именами. Это называется – хищение или кража. О судьбе этих денег не раз писал и haqqin.az. Еще больше писали и до сих пор пишут армянские СМИ. Особенно про то, как в дни 44-дневной Отечественной войны из фонда непонятным образом исчезли сотни миллионов долларов. В этом отношении можно напомнить журналистское расследование издания Hetq.am.
В ходе войны многие армяне перечислили пожертвования во Всеармянский фонд «Айастан». Некоторые публиковали в соцсетях чеки о переводе денег, чтобы воодушевить своих друзей на участие в сборе пожертвований. Директор фонда Айкак Аршамян даже отметил, что в сборе пожертвований участвует практически все совершеннолетнее население Армении, а в США – около 250 тыс человек. И всего было собрано около 170 млн долларов, из которых 60-70 – в Армении, остальная сумма – в диаспоре. Причем, целью этой кампании по сбору денег в дни войны было выполнение различных работ в так называемом «Арцахе». Многие в те дни призывали перечислить деньги в фонд «Айастан», уверяя, что это единственный путь оказания помощи соотечественникам. И армяне перечисляли свои деньги в этот фонд в надежде…
Не успела война завершиться, как армяне, пожертвовавшие деньги стали интересоваться судьбой аккумулированных финансовых потоков. По сей день армяне не могут дождаться прозрачного, всеобъемлющего и открытого отчета фонда «Айастан» о том, на что же были потрачены собранные деньги. Правда, официально было объявлено, что в октябре 2020 года совет попечителей фонда решил передать около 60% собранной суммы (примерно 105 млн долларов) правительству Армении, о чем общественность узнала лишь 18 ноября, да и то после выраженного массового недовольства. Директор же фонда предпочитал не говорить о размере переданной правительству суммы даже после этого.
Но правительство Армении не является бенефициаром фонда. Да, учредителем фонда является Республика Армения, но, согласно Уставу, собственность фонда не может быть использована в интересах его учредителя. Бенефициаром фонда является население Армении, крупные армянские общины других стран, в том числе и Карабаха, но не правительство. После перечисления суммы в госказну фонд лишается рычагов контроля за использованием средств. И директор фонда Аршамян, чтобы хоть как-то выкрутиться, отметил, что перечисленная правительству сумма потрачена на процессы, связанные с беженцами и оплату медицинских расходов. Но вскоре Министерство труда по социальным вопросам, которое занимается вопросами обеспечения беженцев и оказанием им другой гуманитарной помощи, сообщило, что не получало от «Айастан» какой-либо финансовой поддержки. Выходит, пропали деньги.
Армяне, перечислившие в дни войны деньги в фонд, не дожидаясь итогов аудита, потребовали свои средства обратно. Но это невозможно, так как нет механизмов их возврата. Причем, в более нелепом состоянии оказались те, кто перечислил деньги не в фонд, а частным лицам, которых ассоциировали с армией и войной, и просто дали им большие суммы наличными, думая, что эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов. Но и эти деньги были в основном прикарманены. Некоторые из перечисливших даже предъявили «чеки» о расходах, но, как выяснилось, они оказались фальшивыми. У кого им требовать деньги?
А ведь это не первая махинация в фонде «Айастан». Более трех лет назад, когда ничего не предвещало войны, Служба национальной безопасности Армении задержала тогдашнего директора этого фонда Ару Варданяна по подозрению в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями. Он признался, что, владея предоставленной фонду кредитной картой на 25 млн драмов, использовал средства в личных целях, в том числе делая ставки в онлайн-казино. Вот так, бывший президент Армении Сержик Саркисян тратил награбленные у своего народа деньги в реальном казино, а менее масштабный директор фонда – в виртуальном.
А тут, как отметил президент Ильхам Алиев, и в Карабах армяне ничего не вложили. И не только в прилегающие к так называемому Нагорному Карабаху районы, но и в Гадрут, Шушу. Враг только разрушал, а не создавал.
А ведь для осуществления долгосрочных программ тому же фонду «Айастан» потребуются новые средства, но доверит ли вновь общественность ему свои деньги. Да и повода уже нет. «НКР» с «Арцахом» остались выброшенными в корзину вымышленной армянами истории. Вся диаспора испытывает и выражает нескрываемое разочарование в правителях и военачальниках. Ничего не осталось: не великой истории, не героизма. Одна надежда – на геноцид, но и у этой истории приближается закономерный конец.