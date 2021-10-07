Франция обыграла Испанию и стала победителем Лиги наций УЕФА

На 64-й минуте матча, проходившего в Милане, форвард сборной Испании Микель Оярсабаль открыл счет. Но спустя две минуты Карим Бензема, получивший мяч после передачи Килиана Мбаппе, с угла штрафной зарядил в дальнюю «девятку». На 81-й минуте Мбаппе вывел свою команду вперед.

Франция стала вторым в истории победителем Лиги наций. Первый трофей завоевала сборная Португалии.

Чуть ранее в матче за 3-е место Италия со счетом 2:1 победила Бельгию. Напомним, в полуфинале Испания обыграла Италию (2:1), а Франция одержала волевую победу в матче с Бельгией (3:2).