Тайвань будет продолжать укреплять свою оборону, чтобы никто не смог заставить остров пойти по пути, который проложил Китай в борьбе со свободой и демократией, заявила в воскресенье президент Цай Инвэнь. Таким образом, глава Тайвани дала решительную отповедь официальному Пекину.

Haqqin.az регулярно сообщает о развитии ситуации в регионе Южно-Китайского моря. Противостоянии между КНР и Тайванем нарастает, обе стороны стоят на своих непримиримых позициях, и каждая отстаивает свою правоту.

Тайвань, объявленный Китаем своей собственной территорией, постоянно подвергается растущему военному и политическому давлению с тем, чтобы Тайбэй согласился с юрисдикцией Пекина. Поднебесная пускает для этого в ход все инструменты, включая неоднократные миссии китайских ВВС в зону ответственности противовоздушной обороны Тайваня, что вызывает озабоченность не только на острове, но и у международного сообщества.

Председатель КНР Си Цзиньпин, о чем писал haqqin.az, в субботу громогласно пообещал осуществить «мирное воссоединение» с Тайванем, при этом прямо не упомянул о применении силы против «мятежного острова».

Тем не менее, на это последовала гневная реакция из Тайбэя: президент Цай Инвэнь ясно сказала, что только тайваньцы могут решать свое будущее.

Выступая на митинге в честь праздника - Национального дня, Цай Инвэнь заявила, что надеется на ослабление напряженности в Тайваньском проливе, и повторила, что Тайвань не будет «действовать опрометчиво».

«Но не должно быть абсолютно никаких иллюзий, что тайваньский народ склонится перед давлением», - сказала она в речи перед президентским зданием в центре Тайбэя. - «Мы продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать нашу решимость защищать себя, чтобы никто не мог заставить Тайвань встать на путь, который Китай предусмотрел для нас», - добавила Цай Инвэнь. - «Это потому, что путь, который проложил Китай, не предлагает свободного и демократического образа жизни для Тайваня, а также суверенитета для нашего 23-миллионного народа».

Президент Тайваня повторила свое предложение поговорить с Китаем на паритетных началах. Однако Пекин отказался иметь с ней дело, назвав ее сепаратисткой, которая отказывается признать Тайвань частью «единого Китая».

По словам Цай Инвэнь, добрая воля Тайваня не изменится, и он будет делать все возможное, чтобы не допустить одностороннего изменения статус-кво в отношениях с Китаем. Она предупредила, что ситуация на Тайване «сложнее и нестабильнее, чем когда-либо за последние 72 года», и что регулярное военное присутствие Китая в зоне противовоздушной обороны Тайваня серьезно повлияло на национальную безопасность и безопасность авиации.

Она внимательно следит за программой военной модернизации Тайваня, которая ведется в целях укрепления обороны острова и сдерживания потенциального противника, включая строительство собственных подводных лодок.

По словам Цай Инвэнь, Тайвань стоит сейчас на передовой линии защиты демократии. «Чем большего мы достигаем, тем сильнее давление со стороны Китая. Поэтому я хочу напомнить всем своим согражданам, что у нас нет привилегии ослаблять бдительность», - сказала она. Ее цитирует агентство Reuters.

И это не просто политические заявления главы непризнанного государства ради демонстрации своей позиции.