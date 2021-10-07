Такой вывод можно сделать по итогам визита в субботу министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана в Дамаск. По информации западных СМИ, проиранские формирования продолжают присутствовать вблизи границ с Израилем, а сирийская территория рассматривается Тегераном как плацдарм его возможной войны с еврейским государством, пишет российская «Независимая газета».

Иран расширит свое стратегическое партнерство с нынешним сирийским режимом, в том числе и в оборонной сфере.

Издание отмечает, что роль России в этом геополитическом раскладе не ясна. С одной стороны, вместе с Ираном Россия поддерживает нынешний сирийский режим. При этом с военной точки зрения вообще никак не противодействует оккупации Сирии силами США и вяло защищает иранские силы от авиационных ударов Израиля. А Пентагон и Армия обороны Израиля наращивают свою военную экспансию в стране.

В начале сентября, встречаясь с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Москва против превращения Сирии в арену противостояния третьих стран.

Таким образом, Россия и Израиль по военной линии сотрудничают, но Москва физически никак не препятствует ударам Израиля по территории Сирии.

«Если начнутся масштабные боевые действия против подразделений КСИР, которые являются Москве и Дамаску союзниками в борьбе против террористов на территории Сирии, какова будет позиция РФ? Фактически это будет война и против режима Асада, который и Москва, и Иран поддерживают. Как будет действовать Москва, неясно», – цитирует «Независимая газета» военного эксперта Владимира Попова.