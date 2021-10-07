The Middle East Monitor: «КСИР создал в Азербайджане движение «Хусейнчиляр»...»
На фоне растущей напряженности между Ираном и Азербайджаном сторонники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили в своих аккаунтах в нескольких социальных сетях о создании в Азербайджане движения сопротивления «Хусейнчиляр» («Гусейнисты»).
Об этом сообщает издание The Middle East Monitor. Автор Омар Ахмад отмечает, что об этой группировке нет никакой информации, хотя известно, что она была сформирована в 2019 году во время сирийского конфликта. «Однако официально движение активизировалось в эти дни. «Символика «Хусейнчиляр», или «Хусейниюн», совпадает с символикой союзников Исламской Республики на Ближнем Востоке, известных как «Ось сопротивления». Это сочетание желтого и зеленого цветов, и рука, держащая наступательное оружие», - пишет он.
В статье отмечается, что такое развитие событий может привести к тенденции нарушения внутренней безопасности и политической нестабильности в стране, богатой природными ресурсами. Хотя большинство населения Азербайджана и составляют шииты, после многих лет советского правления он остается в значительной степени светской страной: «Также важно, что нынешнее правительство является важным союзником Израиля и Турции. Хотя и Тегеран пытался «экспортировать» свою революцию в Азербайджан в прошлом, ему не удалось добиться значительных успехов. Исламская партия, основанная в Азербайджане в 1991 году, была закрыта четыре года спустя, поскольку при тайном финансировании Ирана, замышляла государственный переворот и попыталась установить в стране исламскую республику. Однако партия продолжала незаконную деятельность еще несколько лет. Кульминацией деятельности Исламской партии стал арест ее лидера Мовсума Самадова в 2011 году».
Автор пишет, что по данным израильского информационного центра разведки и терроризма Мейра Амита (ITIC), силы Корпуса стражей революции «аль-Кодс» действуют в Азербайджане с начала 1990-х годов. По данным центра, силы «аль-Кодс» ведут подрывную деятельность против Азербайджана с момента обретения страной независимости. «Цель Ирана - дестабилизировать Азербайджан, оказать давление на его правительство, изменить светский строй страны, равно как и ее прозападную ориентацию, нанести ущерб тесным отношениям Баку с Израилем», - отмечает The Middle East Monitor.
Отмечается, что некоторые бывшие члены Исламской партии Азербайджана создали финансируемую Ираном «Азербайджанскую Хезболлу», действующую с 1993 года, и «Джейшуллах», которая появилась в 1995 году и планировала атаковать посольства США и Израиля в Баку.
«С прагматической точки зрения Иран рассматривает азербайджанский национализм как внутреннюю угрозу из-за большого числа азербайджанцев, проживающих на его территории. Сохраняя связи с Баку, Иран считается более лояльным к Армении, злейшему врагу Азербайджана. Вот почему Иран знает, что он должен быть осторожен со своими соседями, которые когда-то были частью Персидской империи и Каджар-шахского Ирана. Тегеран уже считается проигравшей стороной в контексте соглашения о прекращении войны в Карабахе прошлой осенью, заключенного с участием России и Турции. Растущая близость Израиля к Азербайджану также вызывает озабоченность в Иране. Ранее на прошлой неделе Тегеран категорически заявил, что не допустит никаких геополитических изменений в регионе», - пишет издание.
По мнению автора, военные учения Ирана у границы с Азербайджаном вряд ли приведут к какой-либо эскалации. Но Иран, как и другие страны Ближнего Востока, может предпочесть последовательную и эффективную политику, направленную на финансирование деструктивных оппозиционных групп или поддержку вооруженных формирований под видом «движений сопротивления».
«Отношения Тегерана с Азербайджаном в буквальном смысле слова не приведут к конфликту. Однако появление движения «Хусейнчиляр» является четким признаком того, что Иран имеет возможность действовать против своих врагов нетрадиционными средствами», - говорится в статье.