The Middle East Monitor: «КСИР создал в Азербайджане движение «Хусейнчиляр»...»

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На фоне растущей напряженности между Ираном и Азербайджаном сторонники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили в своих аккаунтах в нескольких социальных сетях о создании в Азербайджане движения сопротивления «Хусейнчиляр» («Гусейнисты»). Об этом сообщает издание The Middle East Monitor. Автор Омар Ахмад отмечает, что об этой группировке нет никакой информации, хотя известно, что она была сформирована в 2019 году во время сирийского конфликта. «Однако официально движение активизировалось в эти дни. «Символика «Хусейнчиляр», или «Хусейниюн», совпадает с символикой союзников Исламской Республики на Ближнем Востоке, известных как «Ось сопротивления». Это сочетание желтого и зеленого цветов, и рука, держащая наступательное оружие», - пишет он.

В статье отмечается, что такое развитие событий может привести к тенденции нарушения внутренней безопасности и политической нестабильности в стране, богатой природными ресурсами. Хотя большинство населения Азербайджана и составляют шииты, после многих лет советского правления он остается в значительной степени светской страной: «Также важно, что нынешнее правительство является важным союзником Израиля и Турции. Хотя и Тегеран пытался «экспортировать» свою революцию в Азербайджан в прошлом, ему не удалось добиться значительных успехов. Исламская партия, основанная в Азербайджане в 1991 году, была закрыта четыре года спустя, поскольку при тайном финансировании Ирана, замышляла государственный переворот и попыталась установить в стране исламскую республику. Однако партия продолжала незаконную деятельность еще несколько лет. Кульминацией деятельности Исламской партии стал арест ее лидера Мовсума Самадова в 2011 году». Автор пишет, что по данным израильского информационного центра разведки и терроризма Мейра Амита (ITIC), силы Корпуса стражей революции «аль-Кодс» действуют в Азербайджане с начала 1990-х годов. По данным центра, силы «аль-Кодс» ведут подрывную деятельность против Азербайджана с момента обретения страной независимости. «Цель Ирана - дестабилизировать Азербайджан, оказать давление на его правительство, изменить светский строй страны, равно как и ее прозападную ориентацию, нанести ущерб тесным отношениям Баку с Израилем», - отмечает The Middle East Monitor. Отмечается, что некоторые бывшие члены Исламской партии Азербайджана создали финансируемую Ираном «Азербайджанскую Хезболлу», действующую с 1993 года, и «Джейшуллах», которая появилась в 1995 году и планировала атаковать посольства США и Израиля в Баку.