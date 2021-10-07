Премьер-министр раскрыл план создания «Великой Албании»

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил накануне, что цель его политической карьеры заключается в том, чтобы «Албания объединилась с Косово». Об этом сообщает сербское издание RuSerbia.com.

Выступая в передаче «Свободная зона» албанского телеканала «Клан» Рама заявил: «Чтобы я был президентом Албании и Косово? Это не в моих планах. Но объединение Албании с Косово — да. Это цель», — заявил Рама.

Заявление Э.Рама вызвало недовольство в Сербии, а также вызвало протест политического руководства России. Реакция Смоленской последовала мгновенно. "Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе", - говорится в заявлении МИД России.