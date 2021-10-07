Нефть взлетела из-за высокого спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут почти на 2%, поскольку высокий спрос на нее поддерживается дорогим газом. Так, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 1,63%, до 83,74 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 2,04%, до 80,95 доллара за баррель, передает РИА Новости.

На рынке нефти в понедельник утром продолжается рост предыдущей недели, чему способствует высокий спрос на это сырье в качестве альтернативы природному газу, который сильно подорожал. Так, в Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября – 1937 долларов за 1 тыс. кубометров.

«Цены на нефть по-прежнему поддерживаются высоким спросом со стороны некоторых потребителей энергии, которые могут использовать нефть в качестве альтернативы природному газу, а также ограниченными поставками нефти со стороны ОПЕК+», – прокомментировали Wall Street Journal аналитики NAB.