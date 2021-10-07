Байрамов: «Преступления Армении не должны оставаться безнаказанными»

Ракетные обстрелы Гянджи со стороны вооруженных сил Армении не должны оставаться безнаказанными, написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем Twitter.

«Сегодня отмечается годовщина со дня ракетного обстрела Арменией второго по величине города Азербайджана - Гянджи. Это преступление против человечности не должно оставаться безнаказанным. С глубокой скорбью чтим память жертв преступлений, совершенных Арменией», - написал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.