Байрамов: «Преступления Армении не должны оставаться безнаказанными»
Ракетные обстрелы Гянджи со стороны вооруженных сил Армении не должны оставаться безнаказанными, написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем Twitter.
«Сегодня отмечается годовщина со дня ракетного обстрела Арменией второго по величине города Азербайджана - Гянджи. Это преступление против человечности не должно оставаться безнаказанным. С глубокой скорбью чтим память жертв преступлений, совершенных Арменией», - написал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Bu gün #Azərbaycan|ın ikinci böyük şəhəri #Gəncə|nin Ermənistan tərəfindən raket atəşinə tutulmasından bir il ötür.— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) October 11, 2021
İnsanlıqdan kənar və insanlığa qarşı olan bu cinayət cəzasız qalmamalıdır.
Ermənistan tərəfindən törədilən cinayət qurbanlarını dərin kədər ilə yad edirik. pic.twitter.com/cNg77P5pqU