Наркомафия угрожает президенту Сербии

Жизнь президента Сербии Александра Вучича из-за борьбы с наркомафией, находится под угрозой, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел страны Александра Вулина.

По его словам, силовиками раскрыта большая и очень опасная группировка, на счету которой множество убийств, по семи из которых членам банды уже предъявлены обвинения.

Глава МВД отметил, что лидер “кавачского наркоклана” из Черногории Радое Звицер и другие главари преступной организации сейчас находятся в бегах, поэтому безопасность президента Вучича под угрозой.

“Каждому из этих наркобоссов ясно, что, если убьют главу МВД, его заменят через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии", - указал министр Вулин.