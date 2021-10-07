Что происходит со здоровьем Саакашвили

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в грузинской тюрьме, ухудшилось, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

"Ситуация осложнилась после того, как два-три дня назад я осмотрел Михаила Саакашвили. Он пил соки и действительно размешивал в чай ложку меда. ...После того как он узнал из телевизора, что якобы съел в камере почти восемь килограммов меда, вообще от него отказался. Это сказалось, и ситуация очень близка к критической", - цитирует врача Интерфакс.

По словам Кипшидзе, у Саакашвили заболевание крови, при котором нарушается синтез гемоглобина, что приводит к анемии. Поэтому, по словам врача, голодание Саакашвили противопоказано.

Однако пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние здоровья Саакашвили нормальное. "Не соответствует действительности распространенная СМИ информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - говорится в заявлении службы, которое цитирует Интерфакс.