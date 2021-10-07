В Ираке поймали одного из лидеров ИГИЛ

Арестован один из лидеров террористической группировки ИГИЛ Сами Джасим, написал в понедельник премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими в Twitter.

СМИ сообщают, что Джасим (полное имя - Сами Джасим Мухаммад аль-Джабури) был заместителем убитого в 2019 году лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади и играл важную роль в управлении финансовой деятельности организации.

Отметим, что в 2015 году власти США пообещали 5 миллионов долларов за поимку Джасима.