Азербайджан начинает военные учения на Каспии

С сегодняшнего дня Военно-морские силы Азербайджана приступают к командно-штабным учениям в Каспийском море. В Минобороны Азербайджана haqqin.az сказали, что на учениях с участием военных кораблей и военно-морского спецназа будут выполняться задачи по охране и защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря. Они будут проходить до 13 октября.

Нынешние учения ВМС Азербайджана проводятся на фоне растущей напряженности с соседним Ираном. Ранее, в начале сентября, на Каспии прошел один из этапов совместных учений азербайджанского и турецкого спецназа.

На фоне военной активности Азербайджана на Каспии Иран также пытается применить силу на море. Судя по видеоматериалам, распространенным в Telegram-каналах, флот Корпуса стражей исламской революции сосредоточил в Каспийском море несколько тысяч быстроходных катеров. Согласно видеозаписи, взятой с медиаресурсов КСИР, все они оснащены крупнокалиберными пулеметами. Сообщается, что число таких катеров превышает 4000. Ранее Иран использовал такие небольшие и высокоскоростные лодки для преследования и подавления военно-морских судов США в Персидском заливе и Ормузском проливе.

На первый взгляд, скоростные катера, не имеющие никакого вооружения, кроме крупнокалиберных пулеметов, не могут считаться серьезной силой на море. Однако их можно использовать массово и внезапно для проведения различных диверсионных операций, в том числе атак на нефтяные и газовые платформы.