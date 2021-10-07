Госпогранслужба Азербайджана ответила Ирану

Как сообщал ранее haqqin.az, командующий пограничными войсками сил правопорядка Исламской Республики Иран генерал-майор Али Гударзи выступил с провокационными заявлениями о якобы военном присутствии Израиля на азербайджано-иранской границе. Бригадный генерал Гударзи, слова которого приводило иранское агентство Mehr, утверждал, что «израильтяне присутствуют вдоль границ Азербайджана, но точное количество их баз неизвестно». «Израильтяне знают, что сдерживающая сила Ирана такова, что они не имеют оперативной силы на наших границах. Они могут только спровоцировать страны региона на изменение границы, запрет въезда грузовиков и повышение платы за их въезд», - сказал иранский генерал, добавив, что из всех стран региона израильтяне наиболее активны в Азербайджане.

Ответ Государственной пограничной службы Азербайджана не заставил себя ждать. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, силы какого-либо третьего государства никогда не находились, не находятся и не будут находиться на государственной границе Азербайджанской Республики.

"Утверждения о деятельности иностранных сил на территории Азербайджана, а также об использовании территории страны третьими государствами в разведывательных целях против Ирана являются ложными и не отражают действительности. На государственных границах Азербайджанской Республики отсутствуют силы и специалисты какого-либо иностранного государства, и Госпогранслужба, обладающая самыми современными возможностями для надежной защиты и охраны государственных границ, не нуждается в поддержке иностранных сил.

Применение пограничного и таможенного контроля на участке дороги Горис - Кафан, проходящем по территории Азербайджана на государственной границе с Арменией, является суверенным правом Азербайджанской Республики.

Несмотря на регулярные рабочие встречи и обмен информацией между азербайджанскими и иранскими пограничниками на разных уровнях, азербайджанская сторона до сих пор не получила никакой информации или каких-либо фактов, подтверждающих то, о чем говорилось в интервью.

В настоящее время оперативная обстановка на государственной границе с Исламской Республикой Иран стабильна и находится под полным контролем азербайджанских пограничников. Любые провокации против государственных интересов Азербайджанской Республики на госгранице будут решительно предотвращены в будущем.

В свете вышеизложенного мы призываем должностных лиц ИРИ быть более ответственными и воздерживаться от распространения ложной или дискредитирующей информации", - говорится в заявлении ГПС.